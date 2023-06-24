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Министр обороны "правительства" Тихановской призвал белорусских военных пойти против армии РФ

24 июня 2023 13:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Министр обороны "правительства" Тихановской призвал белорусских военных пойти против армии РФ
Валерий Сахащик. Фото: Зеркало | Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военным. Он подчеркнул, что белорусы должны быстро решать, что делать дальше.

Соответствующее обращение он опубликовал в своем YouTube.

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Что сказал Сахащик

"Пророссийский путь, которым страну вел Лукашенко все эти годы, завел нас в тупик. Мы с вами сейчас стоим на дороге, перед нами опущен шлагбаум и знак "тупик", — отметил он.

По его словам, либо Беларусь должна использовать исторический шанс и стать успешной европейской страной, либо потерять все "и само название Республики Беларусь останется только в книгах".

"Я хочу обратиться прежде всего к белорусским военным: нам не на кого рассчитывать, но мы с вами, объединившись, точно с этим справимся. Мы одна из лучших наций мира! У нас будет время поставить друг другу вопросы и высказать претензии. Давайте не сейчас", — подчеркнул Сахащик.

Он призвал военнослужащих 38-й бригады Бреста и других воинских частей настроиться на их волну и оставаться на связи.

Кроме того, полк Калиновского, воюющий в Украине против России, тоже готовит обращение к белорусскому народу.

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Скриншот сообщения

Что известно о бунте Пригожина

В российском Воронеже продолжаются боевые действия с участием ППК "Вагнер". Известно о взрыве на нефтебазе.

В городе раздается сирена воздушной тревоги. Также появились свидетельства использования российской авиацией бомб типа ФАБ в районе населенного пункта Богучар Воронежской области.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отметил, что причиной бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является война в Украине. А следствием будет крушение путинского режима в Российской Федерации.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня, 24 июня, с утра позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Причиной звонка был бунт Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер".

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