"Міністр транспорту" в Криму та гауляйтер Сєвєродонецька: СБУ викрила ще 8 колаборантів

"Міністр транспорту" в Криму та гауляйтер Сєвєродонецька: СБУ викрила ще вісьмох колаборантів
Слідчі СБУ повідомили про підозру вісьмом "посадовцям" на окупованих територіях. Серед них "міністр транспорту" Криму та гауляйтер Сєвєродонецька.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Фейковий міністр Криму
"Міністр транспорту Республіки Крим" став керівником псевдоустанови у квітні 2023 року за дорученням зрадника Аксьонова. Зловмисник займається логістикою перекидання російської армії з території півострову на південний фронт.
"Господарі" на Луганщині
Крім того, за співпрацю з російськими окупантами будуть судити гауляйтера Сєвєродонецька, який за час керівництва Януковича був мером Брянки та залишався на тимчасово окупованій території.
Вже з 2014 року він став керівником окупаційної адміністрації Брянки, а після початку повномасштабної війни погодився на нову посаду.
Також СБУ вдалося викрити експосадовця розформованої міліції, який після звільнення у листопаді 2014 року став учасником терористичного угруповання "ЛНР". Вже в березні 2022 року він став очільником "відділу поліції" в окупованому Новоайдарі, де придушує рух опору та насаджує наративи кремлівського режиму.
Тому злочинцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (держана зрада);
- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування).
Своєю чергою, викрили ще одну зрадницю, а саме жительку тимчасово окупованого Троїцького Луганської області, яка добровільно погодилась стати керівником "управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" у складі місцевої окупаційної адміністрації Росії.
Вона займається формуванням кошторису "бюджетних" видатків для матеріально-технічного забезпечення російських військ.
Колаборанти у Херсонській області
У цьому регіоні було викрито трьох мешканців, які під час окупації посіли керівні "посади" у створеній росіянами "виборчій комісії". Вони проводили фейковий плебісцит щодо приєднання області до рф.
Для проведення такого заходу зрадники відкрили "виборчі дільниці" у декількох місцевих школах і лікарнях. Після цього вони "накручували" голоси на користь РФ. Під час деокупації Херсона колаборанти втекли на тимчасово захоплену частину Херсонщини і нині переховуються від правосуддя.
Всім фігурантам заочно повідомлено про підозри у колабораційній діяльності.
Нагадаємо, у Харківській області за жорстоке вбивство двох цивільних судитимуть двох членів "народної дружини". Двоє інших колаборантів втікли до Росії.