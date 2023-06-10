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"Міністр транспорту" в Криму та гауляйтер Сєвєродонецька: СБУ викрила ще вісьмох колаборантів

10 червня 2023 16:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Міністр транспорту" в Криму та гауляйтер Сєвєродонецька: СБУ викрила ще 8 колаборантів
СБУ. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Слідчі СБУ повідомили про підозру вісьмом "посадовцям" на окупованих територіях. Серед них "міністр транспорту" Криму та гауляйтер Сєвєродонецька.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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"Міністр транспорту Республіки Крим" став керівником псевдоустанови у квітні 2023 року за дорученням зрадника Аксьонова. Зловмисник займається логістикою перекидання російської армії з території півострову на південний фронт.

"Господарі" на Луганщині

Крім того, за співпрацю з російськими окупантами будуть судити гауляйтера Сєвєродонецька, який за час керівництва Януковича був мером Брянки та залишався на тимчасово окупованій території.

Вже з 2014 року він став керівником окупаційної адміністрації Брянки, а після початку повномасштабної війни погодився на нову посаду. 

Також СБУ вдалося викрити експосадовця розформованої міліції, який після звільнення у листопаді 2014 року став учасником терористичного угруповання "ЛНР". Вже в березні 2022 року він став очільником "відділу поліції" в окупованому Новоайдарі, де придушує рух опору та насаджує наративи кремлівського режиму.

Тому злочинцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (держана зрада);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування).

Своєю чергою, викрили ще одну зрадницю, а саме жительку тимчасово окупованого Троїцького Луганської області, яка добровільно погодилась стати керівником "управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" у складі місцевої окупаційної адміністрації Росії.

Вона займається формуванням кошторису "бюджетних" видатків для матеріально-технічного забезпечення російських військ.

Колаборанти у Херсонській області

У цьому регіоні було викрито трьох мешканців, які під час окупації посіли керівні "посади" у створеній росіянами "виборчій комісії". Вони проводили фейковий плебісцит щодо приєднання області до рф.

Для проведення такого заходу зрадники відкрили "виборчі дільниці" у декількох місцевих школах і лікарнях. Після цього вони "накручували" голоси на користь РФ. Під час деокупації Херсона колаборанти втекли на тимчасово захоплену частину Херсонщини і нині переховуються від правосуддя.

Всім фігурантам заочно повідомлено про підозри у колабораційній діяльності. 

Нагадаємо, у Харківській області за жорстоке вбивство двох цивільних судитимуть двох членів "народної дружини". Двоє інших колаборантів втікли до Росії.

 

 

 

 

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