Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка: СБУ разоблачила еще восьмерых коллаборантов arrow

"Министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка: СБУ разоблачила еще восьмерых коллаборантов

10 июня 2023 16:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка: СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов
СБУ. Фото: Новости. LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Следователи СБУ сообщили о подозрении восьми "чиновникам" на оккупированных территориях. Среди них "министр транспорта" Крыма и гауляйтер Северодонецка.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Фейковый министр Крыма

"Министр транспорта Республики Крым" стал руководителем псевдоучреждения в апреле 2023 года по поручению предателя Аксенова. Злоумышленник занимается логистикой опрокидывания русской армии с территории полуострова на южный фронт.

"Хозяева" в Луганской области

Кроме того, за сотрудничество с российскими оккупантами будут судить гауляйтера Северодонецка, который за время руководства Януковича был мэром Брянки и оставался на временно оккупированной территории.

Уже с 2014 года он стал руководителем оккупационной администрации Брянки, а после начала полномасштабной войны согласился на новую должность.

Также СБУ удалось разоблачить экс-сотрудника расформированной милиции, который после увольнения в ноябре 2014 года стал участником террористической группировки "ЛНР". Уже в марте 2022 года он стал руководителем отдела полиции в оккупированном Новоайдаре, где подавляет движение сопротивления и насаждает нарративы кремлевского режима.

Поэтому преступнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

В свою очередь, разоблачили еще одну предательницу, а именно жительницу временно оккупированного Троицкого Луганской области, которая добровольно согласилась стать руководителем "управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения" в составе местной оккупационной администрации России.

Она занимается формированием сметы "бюджетных" расходов для материально-технического обеспечения русских войск.

Коллаборанты в Херсонской области

В этом регионе были разоблачены три жителя, которые во время оккупации заняли руководящие "должности" в созданной россиянами "избирательной комиссии". Они проводили фейковый плебисцит по присоединению области к РФ.

Для проведения такого мероприятия изменники открыли "избирательные участки" в нескольких местных школах и больницах. После этого они "накручивали" голоса в пользу РФ. Во время деоккупации Херсона коллаборанты скрылись на временно захваченной части Херсонщины и сейчас скрываются от правосудия.

Все фигуранты заочно уведомлены о подозрениях в коллаборационной деятельности.

Напомним, в Харьковской области за жестокое убийство двух гражданских будут судить двух членов "народной дружины". Двое других коллаборантов бежали в Россию.

 

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас