"Министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка: СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов

СБУ. Фото: Новости. LIVE

Следователи СБУ сообщили о подозрении восьми "чиновникам" на оккупированных территориях. Среди них "министр транспорта" Крыма и гауляйтер Северодонецка.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Фейковый министр Крыма

"Министр транспорта Республики Крым" стал руководителем псевдоучреждения в апреле 2023 года по поручению предателя Аксенова. Злоумышленник занимается логистикой опрокидывания русской армии с территории полуострова на южный фронт.

"Хозяева" в Луганской области

Кроме того, за сотрудничество с российскими оккупантами будут судить гауляйтера Северодонецка, который за время руководства Януковича был мэром Брянки и оставался на временно оккупированной территории.

Уже с 2014 года он стал руководителем оккупационной администрации Брянки, а после начала полномасштабной войны согласился на новую должность.

Также СБУ удалось разоблачить экс-сотрудника расформированной милиции, который после увольнения в ноябре 2014 года стал участником террористической группировки "ЛНР". Уже в марте 2022 года он стал руководителем отдела полиции в оккупированном Новоайдаре, где подавляет движение сопротивления и насаждает нарративы кремлевского режима.

Поэтому преступнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

В свою очередь, разоблачили еще одну предательницу, а именно жительницу временно оккупированного Троицкого Луганской области, которая добровольно согласилась стать руководителем "управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения" в составе местной оккупационной администрации России.

Она занимается формированием сметы "бюджетных" расходов для материально-технического обеспечения русских войск.

Коллаборанты в Херсонской области

В этом регионе были разоблачены три жителя, которые во время оккупации заняли руководящие "должности" в созданной россиянами "избирательной комиссии". Они проводили фейковый плебисцит по присоединению области к РФ.

Для проведения такого мероприятия изменники открыли "избирательные участки" в нескольких местных школах и больницах. После этого они "накручивали" голоса в пользу РФ. Во время деоккупации Херсона коллаборанты скрылись на временно захваченной части Херсонщины и сейчас скрываются от правосудия.

Все фигуранты заочно уведомлены о подозрениях в коллаборационной деятельности.

Напомним, в Харьковской области за жестокое убийство двух гражданских будут судить двух членов "народной дружины". Двое других коллаборантов бежали в Россию.