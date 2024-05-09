Міноборони Німеччини купить у США для України три пускові установки HIMARS

Американська РСЗВ HIMARS на фронті. Фото ілюстративне: Стратком ЗСУ

Міністерство оборони Німеччини закупить у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Надалі покупку буде передано українській армії.

Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус на брифінгу у Вашингтоні, передає T-Online.

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За словами глави оборонного відомства ФРН, установки будуть надані з армійських складів американських військ.

"У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами", — оголосив Пісторіус на зустрічі з медійниками.

Boris Pistorius kündigt in Washington gerade an, dass die Bundesrepublik 3 HIMARS System von den USA kauft und in die #Ukraine liefern wird. @tonline pic.twitter.com/SbHQe9dYRk — Bastian Brauns (@BastianBrauns) May 9, 2024

Також він наголосив, що НАТО надважливо підтримувати Україну саме зараз, оскільки успіхи Володимира Путіна розв'яжуть руки світовій автократії.

Військова допомога Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше голова Ради директорів оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Німеччина надасть Україні експериментальні наддалекобійні снаряди, які здатні бити на 100 км.

Незадовго до цього ФРН надала Україні новий пакет військової допомоги, куди також увійшла зенітна самохідна установка Skynex.

Водночас італійський уряд передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого додатково включили середній ЗРК SAMP/T.