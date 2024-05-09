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Минобороны Германии купит у США для Украины три пусковые установки HIMARS

9 мая 2024 23:12
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Илья Рябинин
редактор
Минобороны Германии купит у США для Украины три пусковые установки HIMARS
Американский РСЗО HIMARS на фронте. Фото иллюстративное: Стратком ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство обороны Германии закупит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS. В дальнейшем покупка будет передана украинской армии.

Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус на брифинге в Вашингтоне, передает T-Online.

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По словам главы оборонного ведомства ФРГ, установки будут предоставлены из армейских складов американских войск.

"В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят со складов вооруженных сил США, и будут оплачены нами", — объявил Писториус на встрече с медийщиками.

Также он подчеркнул, что НАТО важно поддерживать Украину именно сейчас, поскольку успехи Владимира Путина разрешат руки мировой автократии.

Военная помощь Украине — последние новости

Напомним, ранее глава Совета директоров оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Германия предоставит Украине экспериментальные сверхдальнобойные снаряды, способные бить на 100 км.

Незадолго до этого ФРГ предоставила Украине новый пакет военной помощи, в который также вошла зенитная самоходная установка Skynex.

В то же время итальянское правительство передаст Украине новый пакет военной помощи, куда дополнительно включили средний ЗРК SAMP/T.

США
Германия
ВСУ
военная помощь
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война в Украине

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