Міноборони оприлюднило видовищні кадри нічного полювання на "Шахеди" над Києвом

ППО збиває російські безпілотники. Фото ілюстративне: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Вночі з 7 на 8 травня РФ направила понад 30 безпілотників для атаки на Київ. Українська ППО збила усі БПЛА. Міноборони опублікувало в Twitter відео збиття одного з них.

Про це інформує Міністерство оборони України.

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Збиття безпілотників над Києвом

"Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників. 30 з них були направлені на Київ", — повідомляє Міністерство оборони України.

Також в публікації написали про День пам'яті та перемоги.

"У цей День пам'яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нинішні нацисти-рашисти нищать мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне безвісти. Так само як і його попередники", — йдеться в повідомленні.

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023

Нагадаємо, що російські окупаційні війська намагалися завдати чергового удару по Україні, зокрема, по Києву, однак сили ППО збили всі ворожі цілі. Проте уламки безпілотників пошкодили міські будівлі та автівки. Постраждали також пʼятеро людей.