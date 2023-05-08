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Міноборони оприлюднило видовищні кадри нічного полювання на "Шахеди" над Києвом

8 травня 2023 23:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Міноборони оприлюднило видовищні кадри нічного полювання на "Шахеди" над Києвом
ППО збиває російські безпілотники. Фото ілюстративне: Командування Повітряних Сил ЗСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Вночі з 7 на 8 травня РФ направила понад 30 безпілотників для атаки на Київ. Українська ППО збила усі БПЛА. Міноборони опублікувало в Twitter відео збиття одного з них.

Про це інформує Міністерство оборони України.

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Збиття безпілотників над Києвом

"Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників. 30 з них були направлені на Київ", — повідомляє Міністерство оборони України.

Також в публікації написали про День пам'яті та перемоги. 

"У цей День пам'яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні нинішні нацисти-рашисти нищать мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне безвісти. Так само як і його попередники", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська намагалися завдати чергового удару по Україні, зокрема, по Києву, однак сили ППО збили всі ворожі цілі. Проте уламки безпілотників пошкодили міські будівлі та автівки. Постраждали також пʼятеро людей.

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