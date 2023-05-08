Минобороны обнародовало зрелищные кадры охоты на "Шахеды" над Киевом

ПВО сбивает российские беспилотники над Киевом. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ночью с 7 на 8 мая РФ направила более 30 беспилотников для атаки на Киев. Украинская ПВО сбила все БПЛА. Минобороны опубликовало в Twitter видео сбития одного из них.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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"Минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников. 30 из них были направлены в Киев", — сообщает Министерство обороны Украины.

Также в публикации написали о Дне памяти и победах.

"В этот День памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне нынешние нацисты-рашисты уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, пропадет без вести. Так же как и его предшественники", — говорится в сообщении.

Последние ночи, 35 из 35 Russian drones были shot down!

30 из них targeted Kyiv.

На этот день репутации &Виктории через Назизм в WWII, сегодня Nazis - ruscists - есть уничтожение счастливых предприятий. Эмпирь, из которого они висели, чтобы попасть в обоснование. Just like ее predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023

Напомним, что российские оккупационные войска пытались нанести очередной удар по Украине, в частности, по Киеву, однако силы ПВО сбили все враждебные цели. Однако обломки беспилотников повредили городские здания и автомобили. Пострадали также пять человек.