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Минобороны обнародовало зрелищные кадры охоты на "Шахеды" над Киевом

8 мая 2023 23:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Минобороны обнародовало зрелищные кадры охоты на "Шахеды" над Киевом
ПВО сбивает российские беспилотники над Киевом. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Ночью с 7 на 8 мая РФ направила более 30 беспилотников для атаки на Киев. Украинская ПВО сбила все БПЛА. Минобороны опубликовало в Twitter видео сбития одного из них.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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"Минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников. 30 из них были направлены в Киев", — сообщает Министерство обороны Украины.

Также в публикации написали о Дне памяти и победах.

"В этот День памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне нынешние нацисты-рашисты уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, пропадет без вести. Так же как и его предшественники", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупационные войска пытались нанести очередной удар по Украине, в частности, по Киеву, однако силы ПВО сбили все враждебные цели. Однако обломки беспилотников повредили городские здания и автомобили. Пострадали также пять человек.

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