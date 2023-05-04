Міноборони пропонує зменшити призовний вік для українців

Призовна кампанія в Україні. Фото: УНІАН

Міністерство оборони України спільно з ЗСУ пропонує скоротити призовний вік громадян з 27 до 25 років. Цю зміну законодавства про військовий облік було оголошено з метою зменшення фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та прискорення процесу проходження медичних оглядів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Міноборони України.

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"По-перше, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що під час воєнного стану військовий призов не здійснюється. Крім того, під час війни тривале перебування призовників на військовому обліку може призвести до того, що велика кількість громадян, які придатні для військової служби, але не є військовозобов'язаними, не можуть бути призвані до армії у разі мобілізаційних заходів.

"Ініціатива була узгоджена з іншими урядовими та структурами безпеки, оскільки спрямована на зміцнення обороноздатності України", — йдеться в повідомленні.

Однак ця зміна викликала певну критику з боку громадськості, оскільки деякі вважають, що це скорочення призовного віку призведе до погіршення якості підготовки солдатів та підвищення ризиків для країни.

Нагадаємо, що деякі українські чоловіки призовного віку мають вид на проживання за кордоном. Причому частка з них проживала в інших країнах ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У зв'язку з цим у багатьох громадян постало питання, чи дає право такий документ вільно виїжджати з країни військовозобов'язаним.