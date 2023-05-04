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Минобороны предлагает уменьшить призывной возраст для украинцев

4 мая 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный призыв - Минообороны хочет сократить возраст призывников
Призывная кампания в Украине. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство обороны Украины, совместно с ВСУ предлагает сократить призывной возраст граждан с 27 до 25 лет. Это изменение законодательства о военном учете было объявлено с целью уменьшения финансовых расходов, нагрузки на медицинских работников и ускорения процесса прохождения медицинских осмотров в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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"Во-первых, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК. Тогда как призыв на срочную военную службу под время военного положения не осуществляется", — говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что во время военного положения военный призыв не осуществляется. Кроме того, во время войны длительное нахождение призывников на военном учете может привести к тому, что большое число граждан, которые годны для военной службы, но не являются военнообязанными, не смогут быть призваны в армию в случае мобилизационных мероприятий.

"Инициатива была согласована с другими правительственными и структурами безопасности, так как направлена на укрепление обороноспособности Украины", — говорится в сообщении.

Однако данное изменение вызвало определенную критику со стороны общественности, поскольку некоторые считают, что это сокращение призывного возраста приведет к ухудшению качества подготовки солдат и повышению рисков для страны.

Напомним, что некоторые украинские мужчины призывного возраста владеют видом на жительство за границей. Причем доля из них проживала в других странах еще до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. В связи с этим у многих граждан возник вопрос, дает ли право такой документ свободно выезжать из страны военнообязанным.

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