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Міноборони РФ вербує жінок з виправних колоній — яка причина

13 квітня 2024 07:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Міноборони РФ вербує жінок з виправних колоній — яка причина
Російські жінки в колонії. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники проводять вербування жінок у колоніях всередині країни. Ворог намагається знайти додатковий людський ресурс для ведення війни проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Окупанти в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній РФ", — йдеться у повідомленні.

Насамперед агітатори з російського міноборони шукають медиків, снайперів та за бажанням людей до штурмових загонів.

Так, ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому. 

В ЦНС зауважили, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять, що повернуться додому живими.

"Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла", — додали в Спротиві.

Раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що наразі в українському полоні перебувають громадяни Непалу, Куби, Сьєрра-Леоне та Сомалі. Наявність іноземців в армії РФ пов'язана з дефіцитом мобілізаційного ресурсу. 

Крім того, ФСБ активно вербує українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям. 

росіяни
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Росія
фронт

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