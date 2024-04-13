Міноборони РФ вербує жінок з виправних колоній — яка причина

Російські жінки в колонії. Фото: росЗМІ

Російські загарбники проводять вербування жінок у колоніях всередині країни. Ворог намагається знайти додатковий людський ресурс для ведення війни проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

РФ вербує жінок у колоніях

"Окупанти в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній РФ", — йдеться у повідомленні.

Насамперед агітатори з російського міноборони шукають медиків, снайперів та за бажанням людей до штурмових загонів.

Так, ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому.

В ЦНС зауважили, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять, що повернуться додому живими.

"Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла", — додали в Спротиві.

Раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що наразі в українському полоні перебувають громадяни Непалу, Куби, Сьєрра-Леоне та Сомалі. Наявність іноземців в армії РФ пов'язана з дефіцитом мобілізаційного ресурсу.

Крім того, ФСБ активно вербує українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям.