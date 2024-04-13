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Минобороны РФ вербует женщин из исправительных колоний — какая причина

13 апреля 2024 07:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Минобороны РФ вербует женщин из исправительных колоний — какая причина
Российские женщины в колонии. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики проводят вербовку женщин в колониях внутри страны. Враг пытается найти дополнительный человеческий ресурс для войны против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Оккупанты в поисках дополнительного человеческого ресурса активно вербуют женщин из исправительных колоний РФ", — говорится в сообщении.

В первую очередь агитаторы из российского минобороны ищут медиков, снайперов и по желанию людей в штурмовые отряды.

Так, заключенным женщинам обещают деньги и возможность вернуться домой.

В ЦНС отметили, что осужденные женщины активно соглашаются на условия, ведь в сетях пропаганды верят, что вернутся домой живыми.

"Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация и многие из них вместо свободы попадут в ад", — добавили в Сопротивлении.

Ранее представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что в настоящее время в украинском плену находятся граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали. Наличие иностранцев в армии РФ связано с дефицитом мобилизационного ресурса.

Кроме того, ФСБ активно вербует украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанным Приднестровьем.

россияне
оккупанты
война в Украине
Россия
фронт

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