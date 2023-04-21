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Міноборони РФ визнало, що у Бєлгороді впав їх боєприпас

21 квітня 2023 00:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Міноборони РФ визнало, що у Бєлгороді впав їх боєприпас
Посеред російського Бєлгорода після вибуху з'явилася велика вирва. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російське Міноборони визнало, що у Бєлгороді впав їх боєприпас.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ у Telegram. 

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"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний сход авіаційного боєприпасу", — зазначається в повідомленні.
 

​Також додається, що є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Проводиться розслідування.

Подробиці 

На опублікованих фото та відео видно, що на проїзній частині з'явилась величезна вирва. 

В результаті вибуху пошкоджено частину житлового будинку. В одній із квартир виявлено осколки снаряда. Мешканців евакуювали.

Росіяни пишуть, що незадовго до вибуху було чути свист. 

Як чути з відео, незадовго до вибуху було чутно гучний гул, схожий на звук літака. Від цього гулу у припаркованих у дворах автівках спрацювали сигналізації. Тільки після цього прогримів вибух. 

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео моменту вибуху у місті Бєлгороді. Відомо, що внаслідок вибуху утворилася вирва радіусом 20 метрів. 

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