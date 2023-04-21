Міноборони РФ визнало, що у Бєлгороді впав їх боєприпас
Російське Міноборони визнало, що у Бєлгороді впав їх боєприпас.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ у Telegram.
"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний сход авіаційного боєприпасу", — зазначається в повідомленні.
Також додається, що є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Проводиться розслідування.
Подробиці
На опублікованих фото та відео видно, що на проїзній частині з'явилась величезна вирва.
В результаті вибуху пошкоджено частину житлового будинку. В одній із квартир виявлено осколки снаряда. Мешканців евакуювали.
Росіяни пишуть, що незадовго до вибуху було чути свист.
Як чути з відео, незадовго до вибуху було чутно гучний гул, схожий на звук літака. Від цього гулу у припаркованих у дворах автівках спрацювали сигналізації. Тільки після цього прогримів вибух.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео моменту вибуху у місті Бєлгороді. Відомо, що внаслідок вибуху утворилася вирва радіусом 20 метрів.