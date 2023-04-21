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Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас

21 апреля 2023 00:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас
В центре Белгорода после взрыва появилась большая воронка. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российское Минобороны признало, что в Белгороде упал их боеприпас.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

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"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса" , — отмечается в сообщении.

​Также добавляется, что есть повреждения жилых построек, жертв нет. Проводится расследование.

Подробности

На опубликованных фото и видео видно, что на проезжей части появилась огромная воронка.

В результате взрыва повреждена часть жилого дома. В одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жителей эвакуировали.

Россияне пишут, что незадолго до взрыва был слышен свист.

​Как слышно из видео, незадолго до взрыва был слышен громкий гул, похожий на звук самолета. От этого гула в припаркованных во дворах автомобилях сработали сигнализации. Только после этого прогремел взрыв.

Напомним, в сети появилось видео момента взрыва в городе Белгороде. Известно, что в результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров.

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