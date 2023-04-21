Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас
Российское Минобороны признало, что в Белгороде упал их боеприпас.
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.
"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса" , — отмечается в сообщении.
Также добавляется, что есть повреждения жилых построек, жертв нет. Проводится расследование.
Подробности
На опубликованных фото и видео видно, что на проезжей части появилась огромная воронка.
В результате взрыва повреждена часть жилого дома. В одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жителей эвакуировали.
Россияне пишут, что незадолго до взрыва был слышен свист.
Как слышно из видео, незадолго до взрыва был слышен громкий гул, похожий на звук самолета. От этого гула в припаркованных во дворах автомобилях сработали сигнализации. Только после этого прогремел взрыв.
Напомним, в сети появилось видео момента взрыва в городе Белгороде. Известно, что в результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров.