Міноборони розповів деталі розмінування звільнених територій України

Розмінування українських територій. Фото: УНІАН

Міністерство оборони України працює над прискоренням процесу розмінування, зокрема шляхом залучення міжнародних неприбуткових організацій. Гуманітарне розмінування становить перший крок до відродження та відновлення звільнених регіонів.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

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Розмінування українських територій

Роботи з розмінування виконують оператори протимінної діяльності, які отримали сертифікацію Центру протимінної діяльності Міністерства оборони України та Центру гуманітарного розмінування ДСНС.

"На сьогодні в Україні діють 12 операторів протимінної діяльності: 8 уже сертифіковані, 6 активно працюють. Ще 5 — це закордонні некомерційні організації, які надають підтримку Україні у справах розмінування територій, що постраждали від російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що розмінування територій Київської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської, Херсонської та Харківської областей здійснюється такими організаціями:

The HALO Trust;

Представництво Данської Ради у справах біженців в Україні (ДРБ);

Благодійна організація “Благодійний фонд “Швейцарський фонд протимінної діяльності ФСД в Україні” (FSD);

Філія Norwegian People's Aid в Україні (NPA);

Національна комерційна організація Демінінг Солюшенс;

Центр гуманітарного розмінування ДП "Укроборонсервіс";

Національна комерційна організація Demining Solutions.

З початку війни було залучено 109 груп з розмінування. Також щоденно проводиться обстеження 575 дільниць, технічне обслуговування 203 дільниць. При цьому було очищено 185,75 га територій. Було виявлено 3394 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що Канада допомагає розмінувати Україну. Перша партія обладнання зі знешкодження боєприпасів уже надійшла до країни. Загальна вартість техніки складає 16,53 мільйона доларів.