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Минобороны рассказал детали разминирования освобожденных территорий Украины

5 мая 2023 16:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минобороны рассказал детали разминирования освобожденных территорий Украины
Разминирование украинских территорий. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство обороны Украины работает над ускорением процесса разминирования, в частности, путем привлечения международных неприбыльных организаций. Гуманитарное разминирование составляет первый шаг к возрождению и восстановлению освобожденных регионов. 

Об этом сообщает заместитель министра обороны Александр Павлюк

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Работы по разминированию выполняют операторы противоминной деятельности, получившие сертификацию Центра противоминной деятельности Министерства обороны Украины и Центра гуманитарного разминирования ГСЧС.

"На сегодняшний день в Украине действуют 12 операторов противоминной деятельности: 8 уже сертифицированы, 6 активно работают. Еще 5 — это зарубежные некоммерческие организации, оказывающие поддержку Украине в делах разминирования территорий, пострадавших от российской агрессии", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что разминирование территорий Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областей осуществляется следующими организациями:

  • The HALO Trust;
  •  Представительство Датского Совета по делам беженцев в Украине (ДРБ);
  • Благотворительная организация “Благотворительный фонд “Швейцарский фонд противоминной деятельности ФСД в Украине” (FSD);
  • Филиал Norwegian People's Aid в Украине (NPA);
  • Национальная коммерческая организация Демининг Солюшенс;
  • Центр гуманитарного разминирования ГП "Укроборонсервис";
  • Национальная коммерческая организация Demining Solutions.

С начала войны было привлечено 109 групп по разминированию. Также ежедневно проводится обследование 575 участков, техническое обслуживание 203 участков. При этом было очищено 185,75 гектара территорий. Было обнаружено 3 394 взрывоопасных предметов.

Напомним, что Канада помогает разминировать Украину. Первая партия оборудования по обезвреживанию боеприпасов уже поступила в страну. Общая стоимость техники составляет 16,53 миллиона долларов.

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