Міноборони створило комісію для перевірки усіх військкомів країни

У військкоматі. Фото: УНІАН

В Міноборони була створена комісія для перевірки усіх територіальних центрів комплектування в Україні. За місяць ретельної перевірки будуть перші результати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Перевірка усіх ТЦК

Міністерство оборони після скандалу із одеським військкомом Євгеном Борисовим створило комісію, яка займеться перевіркою усіх територіальних центрів комплектування.

Президент України Володимир Зеленський доручив організувати роботу цієї комісії першому заступнику міністра оборони України генерал-лейтенанту Олександру Павлюку.

Коли будуть результати

Павлюк пообіцяв ретельну і виважену перевірку усіх ТЦК України.

"У разі виявлення доказової бази корупції та зловживань, будуть прийняті жорсткі кадрові та правові рішення", — підкреслив перший заступник міністра оборони України.

Перші результати перевірки будуть приблизно за місяць.

Згідно із цими результатами сформують пропозиції для покращення функціонування територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, що начальник Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов фігурував у скандалі щодо придбання ним під час війни вілли в Іспанії за майже 4 мільйони євро.

Крім того, пізніше у ЗМІ з’явилася інформація про можливий випадок незаконного збагачення Євгена Борисова.

Глава держави наказав звільнити начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова. Це завдання доручили Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.