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Минобороны создало комиссию для проверки всех военкомов страны

29 июня 2023 09:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Минобороны создало комиссию для проверки всех военкомов страны
В военкомате. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Минобороны была создана комиссия по проверке всех территориальных центров комплектования в Украине. Через месяц тщательной проверки будут первые результаты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Проверка всех ТЦК

Министерство обороны после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым создало комиссию, которая займется проверкой всех территориальных центров комплектования.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать работу этой комиссии первому заместителю министра обороны Украины генерал-лейтенанту Александру Павлюку.

Когда будут результаты

Павлюк пообещал тщательную и взвешенную проверку всех ТЦК Украины.

"В случае выявления доказательной базы коррупции и злоупотреблений будут приняты жесткие кадровые и правовые решения", — подчеркнул первый заместитель министра обороны Украины.

Первые результаты проверки будут примерно через месяц.

Согласно этим результатам сформируют предложения по улучшению функционирования территориальных центров комплектования.

Напомним, что начальник Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов фигурировал в скандале по поводу приобретения им во время войны виллы в Испании за почти 4 миллиона евро.

Кроме того, позже в СМИ появилась информация о возможном случае незаконного обогащения Евгения Борисова.

Глава государства приказал уволить начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова. Эту задачу поручили Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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