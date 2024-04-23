Міноборони уклало контракти на закупівлю озброєння на суму понад 580 мільярдів гривень

Українські військові. Фото: Генштаб

Міністерство оборони України має чинні контракти на придбання військового обладнання та озброєння на загальну суму 582,2 мільярда гривень. Приблизно половина цих угод була укладена з виробниками в Україні.

Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир у вівторок, 23 квітня.

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Контракти Міністерства оборони

Джигир підкреслив, що укладені контракти датуються різними роками і наразі перебувають на різних стадіях реалізації з відмінними строками виконання. Він зазначив, що на 2024 рік заплановано виділити на оплату 254 мільярди гривень. Також він наголосив на тому, що Україна продовжує отримувати вагому міжнародну військову допомогу, яка сприяє протидії агресії.

Заступник міністра також наголосив на важливості залучення інвестицій для підтримки та розвитку внутрішніх оборонних можливостей України.

"Ми заохочуємо міжнародних партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість і купувати товари оборонного призначення для потреб Сил оборони України саме в українського виробника. Це – життєво необхідна річ, адже ці фінанси працюватимуть на нашу країну, стимулюватимуть вітчизняне виробництво та слугуватимуть драйвером економіки України", — сказав Джигир.

Він додав, що фокус на розвитку внутрішніх ресурсів, який ускладнений через військову агресію Росії та інтенсивність бойових дій, допоможе покращити постачання озброєння та техніки для української армії.

Нагадаємо, що Україні судитимуть колишніх посадовців Міністерства оборони, які закупили неякісну амуніцію для військових Збройних сил за завищеними цінами.

Раніше ми писали, що команда Міністерства оборони України під керівництвом Рустема Умєрова провела внутрішній аудит. Під час нього було виявлено порушень на понад 10 млн гривень.