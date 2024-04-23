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Минобороны заключило контракты на закупку вооружения на сумму более 580 миллиардов гривен

23 апреля 2024 14:10
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Бригадир София
редактор
Минобороны заключило контракты на закупку вооружения на сумму более 580 миллиардов гривен
Украинские военные. Фото: Генштаб
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Бригадир София
редактор

У Министерства обороны Украины есть действующие контракты на приобретение военного оборудования и вооружения на общую сумму 582,2 миллиарда гривен. Приблизительно половина этих соглашений была заключена с производителями в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир во вторник, 23 апреля.

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Джигир подчеркнул, что заключенные контракты датируются разными годами и сейчас находятся на разных стадиях реализации с отличными сроками исполнения. Он отметил, что на 2024 год планируется выделить на оплату 254 миллиарда гривен. Также он отметил, что Украина продолжает получать весомую международную военную помощь, которая способствует противодействию агрессии.

Замминистра также отметил важность привлечения инвестиций для поддержки и развития внутренних оборонных возможностей Украины.

"Мы поощряем международных партнеров инвестировать в украинскую оборонную промышленность и покупать товары оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины именно у украинского производителя. Это – жизненно необходимая вещь, ведь эти финансы будут работать на нашу страну, будут стимулировать отечественное производство и будут служить драйвером экономики Украины", — сказал Джигир.

Он добавил, что фокус на развитии внутренних ресурсов, осложненный из-за военной агрессии России и интенсивности боевых действий, поможет улучшить поставки вооружения и техники для украинской армии.

Напомним, что Украине будут судить бывших должностных лиц Министерства обороны, закупивших некачественную амуницию для военных Вооруженных сил по завышенным ценам.

Ранее мы писали, что команда Министерства обороны Украины под руководством Рустема Умерова провела внутренний аудит. Во время него было выявлено нарушений более чем на 10 млн гривен.

война
Минобороны
оружие
Украина
военная техника
война в Украине

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