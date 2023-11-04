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Міноборони вдалося передати бойові дрони для ЗСУ лише за три дні

4 листопада 2023 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони вдалося передати бойові дрони для ЗСУ лише за три дні
Український військовий запускає дрон. Фото: t.me/zedigital
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України разом з Генштабом і Держспецзв’язку пришвидшило передачу дронів для ЗСУ. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі військовим минуло всього три дні.

Про це повідомляє Кабмін.

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У Кабміні зазначили, що раніше цей процес міг тривати тижнями або й місяцями, адже він потребує численних узгоджень у різних відомствах.

"Однак, завдяки ефективній співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити", — йдеться у повідомленні.

Очільник Міноборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ. Після цього техніку почали відвантажувати на фронт.

Безпілотники для ЗСУ закупили за бюджетні кошти. У Кабміні розповіли, що пакет містить різні типи дронів — як ударні, так і розвідувальні. 

"Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує пришвидшувати процес передачі необхідної для цього зброї", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники продовжують нищити ворога на всіх ділянках фронту. Відео ефективної роботи операторів дронів опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав влучну роботу українських військових на фронті. Цього разу він показав ефективність роботи дронів. 

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