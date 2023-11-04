Минобороны удалось передать боевые дроны для ВСУ всего за три дня

Украинский военный запускает дрон. Фото: t.me/zedigital

Министерство обороны Украины вместе с Генштабом и Госспецсвязи ускорило передачу дронов для ВСУ. С момента получения техники от поставщиков до передачи военным прошло всего три дня.

Об этом сообщает Кабмин.

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В Кабмине отметили, что раньше этот процесс мог продолжаться неделями или месяцами, ведь он нуждается в многочисленных согласованиях в разных ведомствах.

"Однако, благодаря эффективному сотрудничеству между новой командой Минобороны и другими привлеченными лицами и учреждениями время на бюрократические процедуры удалось сократить", — говорится в сообщении.

Глава Минобороны Рустем Умеров совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подписал приказ. После этого технику начали отгружать на фронт.

Беспилотники для ВСУ закупили за бюджетные средства. В Кабмине рассказали, что пакет содержит различные типы дронов — как ударные, так и разведывательные.

"В ближайшее время дроны будут помогать выполнять боевые задачи на фронте в опытных руках наших пилотов. А Минобороны продолжает ускорять процесс передачи необходимого для этого оружия", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают уничтожать врага на всех участках фронта. Видео эффективной работы операторов дронов опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал точную работу украинских военных на фронте. На этот раз он показал эффективность работы дронов.