Міноборони змінює правила проходження військової служби
У Міністерстві оборони України готують кадрові зміни за стандартами НАТО. Зокрема, планується ротація на різних посадах, а на вищі посади призначатимуть згідно з рейтингами.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Зміни за стандартами НАТО
Міністерство оборони розробляє зміни до Положення про проходження військової служби громадянами України.
В основі цих змін — прагненні відповідати стандартам НАТО, зокрема, у царині кадрового менеджменту.
Посади, звання і вислуги
Так, призначення на посади зі штатно-посадовими категоріями відбуватиметься згідно фактичним військовим званням.
А от на вищі посади призначатимуть уже винятково за рейтингом.
Для кожного військового звання будуть встановлені мінімальні та максимальні терміни вислуги.
Ротація і звільнення
Для набуття досвіду планується запровадити ротацію військовослужбовців на відповідних посадах.
А от щодо тих військовослужбовців, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть надаватися рекомендації до звільнення.
Нагадаємо, що 18 березня Міністерство оборони України домовилося із норвезькими колегами про співробітництво у сфері оборонних закупівель. Угода, розрахована на три роки, дозволить МО перейняти передовий досвід НАТО.