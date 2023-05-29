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Міноборони змінює правила проходження військової служби

29 травня 2023 13:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Міноборони змінює правила проходження військової служби
Українські військовослужбовці. Фото: Рівненська ОДА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Міністерстві оборони України готують кадрові зміни за стандартами НАТО. Зокрема, планується ротація на різних посадах, а на вищі посади призначатимуть згідно з рейтингами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Зміни за стандартами НАТО

Міністерство оборони розробляє зміни до Положення про проходження військової служби громадянами України.

В основі цих змін — прагненні відповідати стандартам НАТО, зокрема, у царині кадрового менеджменту.

Посади, звання і вислуги

Так, призначення на посади зі штатно-посадовими категоріями відбуватиметься згідно фактичним військовим званням.

А от на вищі посади призначатимуть уже винятково за рейтингом.

Для кожного військового звання будуть встановлені мінімальні та максимальні терміни вислуги.

Ротація і звільнення

Для набуття досвіду планується запровадити ротацію військовослужбовців на відповідних посадах.

А от щодо тих військовослужбовців, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть надаватися рекомендації до звільнення.

Нагадаємо, що 18 березня Міністерство оборони України домовилося із норвезькими колегами про співробітництво у сфері оборонних закупівель. Угода, розрахована на три роки, дозволить МО перейняти передовий досвід НАТО.

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