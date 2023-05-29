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Минобороны меняет правила прохождения военной службы

29 мая 2023 13:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Минобороны меняет правила прохождения военной службы
Украинские военнослужащие. Фото: Ровенская ОГА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Министерстве обороны Украины готовятся кадровые изменения по стандартам НАТО. В частности, планируется ротация на различных должностях, а на более высокие должности будут назначаться согласно рейтингам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Изменения по стандартам НАТО

Министерство обороны разрабатывает изменения к Положению о прохождении военной службы гражданами Украины.

В основе этих изменений — стремление соответствовать стандартам НАТО, в частности, в области кадрового менеджмента.

Должности, звания и выслуги

Так, назначение на должности со штатно-должностными категориями будет происходить согласно фактическим воинским званиям.

А вот на более высокие должности будут назначаться уже исключительно по рейтингу.

Для каждого воинского звания будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги.

Ротация и увольнение

Для получения опыта планируется ввести ротацию военнослужащих на соответствующих должностях.

А вот в отношении тех военнослужащих, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут предоставляться рекомендации к увольнению.

Напомним, 18 марта Министерство обороны Украины договорилось с норвежскими коллегами о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Соглашение, рассчитанное на три года, позволит МО перенять передовой опыт НАТО.

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