Минобороны меняет правила прохождения военной службы
В Министерстве обороны Украины готовятся кадровые изменения по стандартам НАТО. В частности, планируется ротация на различных должностях, а на более высокие должности будут назначаться согласно рейтингам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Изменения по стандартам НАТО
Министерство обороны разрабатывает изменения к Положению о прохождении военной службы гражданами Украины.
В основе этих изменений — стремление соответствовать стандартам НАТО, в частности, в области кадрового менеджмента.
Должности, звания и выслуги
Так, назначение на должности со штатно-должностными категориями будет происходить согласно фактическим воинским званиям.
А вот на более высокие должности будут назначаться уже исключительно по рейтингу.
Для каждого воинского звания будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги.
Ротация и увольнение
Для получения опыта планируется ввести ротацию военнослужащих на соответствующих должностях.
А вот в отношении тех военнослужащих, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут предоставляться рекомендации к увольнению.
Напомним, 18 марта Министерство обороны Украины договорилось с норвежскими коллегами о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Соглашение, рассчитанное на три года, позволит МО перенять передовой опыт НАТО.