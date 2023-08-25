Мінреінтеграції затвердило зміни у списку територій, де ведуться бойові дії

Бойові дії України. Фото: slovoidilo.ua

Мінреінтеграції затвердило зміни у списку територій, де ведуться чи велися бойові дії. Список було затверджено у грудні 2022 року та періодично оновлюється.

Про це повідомляє Мінрегінтеграції.

Читайте також:

Що відомо про зміну у списку територій, де ведуться бойові дії

Повідомляється, що зміни до списку вносяться після затвердження Міністерством оборони на основі пропозицій від регіональних та Київської міської воєнних адміністрацій.

Зокрема, зміни торкнуться Сєверодонецького району, Балаклійської, Бериславської територій громад. Крім того, до оновленого списку увійшли Дніпропетровська область, Донецька область, Запорізька область, Київська область, Миколаївська область та інші.

Нагадаємо, що в Україні планують суттєво змінити правила мобілізації, надавши територіальним центрам комплектування відкритий доступ до всіх держреєстрів України. Таким чином, військовослужбовці матимуть всю інформацію про кожного військовозобов'язаного українця.