Минреинтеграции утвердило изменения в списке территорий, где ведутся боевые действия

Боевые действия в Украине. Фото: slovoidilo.ua

Минреинтеграции утвердило изменения в списке территорий, где ведутся или велись боевые действия. Список был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется.

Об этом сообщает Минрегинтеграции.

Читайте также:

Что известно про изменение в списке территорий, где ведутся боевые действия

Сообщается, что изменения в список вносятся после утверждения Министерством обороны на основе предложений от региональных и Киевской городской военных администраций.

В частности, изменения коснутся Северонодонецкого района, Балаклейской, Бериславской территорий громад. Кроме того, в обновленный список вошли Днепропетровская область, Донецкая область, Запорожская область, Киевская область, Николаевская область и другие.

Напомним, что в Украине планируют существенно изменить правила мобилизации, предоставив территориальным центрам комплектования открытый доступ ко всем госреестрам Украины. Таким образом, военнослужащие будут иметь всю информацию о каждом военнообязанном украинце.