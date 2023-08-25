Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Минреинтеграции утвердило изменения в списке территорий, где ведутся боевые действия arrow

Минреинтеграции утвердило изменения в списке территорий, где ведутся боевые действия

25 августа 2023 21:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минреинтеграции утвердило изменения в списке территорий, где ведутся боевые действия
Боевые действия в Украине. Фото: slovoidilo.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Минреинтеграции утвердило изменения в списке территорий, где ведутся или велись боевые действия. Список был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется.

Об этом сообщает Минрегинтеграции.

Читайте также:

Что известно про изменение в списке территорий, где ведутся боевые действия

Сообщается, что изменения в список вносятся после утверждения Министерством обороны на основе предложений от региональных и Киевской городской военных администраций.

В частности, изменения коснутся Северонодонецкого района, Балаклейской, Бериславской территорий громад. Кроме того, в обновленный список вошли Днепропетровская область, Донецкая область, Запорожская область, Киевская область, Николаевская область и другие.

Напомним, что в Украине планируют существенно изменить правила мобилизации, предоставив территориальным центрам комплектования открытый доступ ко всем госреестрам Украины. Таким образом, военнослужащие будут иметь всю информацию о каждом военнообязанном украинце.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 25 августа: новая помощь для Украины и отставка главы ГСЧС

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз