Мирна місія: Ватикан назвав переговорника для України

Кардинал Зуппі призначений для виконання мирної місії Ватикану щодо війни в Україні. Фото: Vatican News

Голова конференції італійських єпископів Маттео Зуппі здійснюватиме миротворчу місію, щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні. Папа Римський Франциск доручив йому це завдання.

Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

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"Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції єпископів Італії, очолити місію, узгоджену з Державним секретаріатом, щоб допомогти послабити напруженість у конфлікті в Україні, в надії, яку Святіший Отець ніколи не полишав, що це зможе започаткувати мирні процеси", — заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

При цьому речник Ватикану додав, що час, коли відбудеться "мирна місія", та спосіб її звершення, "на цей час ще вивчаються".

Що відомо про Зуппі

Кардиналу Зуппі — 67 років. Раніше він працював із Спільнотою Святого Егідіо , католицькою мирянською асоціацією, яка займається, зокрема, розв'язанням конфліктів.

Він був одним із чотирьох посередників дворічних мирних переговорів у Римі, які завершилися Римськими загальними мирними угодами та допомогли припинити громадянську війну в Мозамбіку в 1992 році.

Нагадаємо, Папа Римський збирається відправити спецпосланців до України та Росії. Будуть обговорювати перемирʼя. До Києва може відправитися глава Італійської єпископальної конференції кардинал Маттео Зуппі, а до Москви — префект Конгрегації східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.