Мирная миссия: Ватикан назвал переговорщика для Украины

Кардинал Зуппи назначен для выполнения мирной миссии Ватикана по войне в Украине. Фото: Vatican News

Глава конференции итальянских епископов Маттео Зуппи будет осуществлять миротворческую миссию, чтобы попытаться помочь завершить войну в Украине. Папа Римский Франциск поручил ему эту задачу.

Об этом сообщает прес-служба Ватикана.

Читайте также:

"Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонье и президенту Конференции епископов Италии, возглавить миссию, согласованную с Государственным секретариатом, чтобы помочь ослабить напряженность в конфликте в Украине, в надежде, которую Святейший Отец никогда не оставлял на то, что это сможет начать мирные процессы", — заявил директор прес-службы Святого Престола Маттео Бруни.

При этом представитель Ватикана добавил, что время, когда состоится "мирная миссия", и способ ее реализации, "на данный момент еще изучаются".

Что известно о Зуппи

Кардиналу Зуппи — 67 лет. Ранее он работал с Сообществом Святого Эгидио, католической мирянской ассоциацией, которая занимается, в частности, разрешением конфликтов.

Он был одним из четырех посредников двухлетних мирных переговоров в Риме, завершившихся Римскими всеобщими мирными соглашениями и помогших прекратить гражданскую войну в Мозамбике в 1992 году.

Напомним, Папа Римский собирается отправить спецпосланников в Украину и Россию. Будут обсуждать перемирие. В Киев может отправиться глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву — префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.