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Мирная миссия: Ватикан назвал переговорщика для Украины

21 мая 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мирная миссия: Ватикан назвал переговорщика для Украины
Кардинал Зуппи назначен для выполнения мирной миссии Ватикана по войне в Украине. Фото: Vatican News
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Глава конференции итальянских епископов Маттео Зуппи будет осуществлять миротворческую миссию, чтобы попытаться помочь завершить войну в Украине. Папа Римский Франциск поручил ему эту задачу.

Об этом сообщает прес-служба Ватикана.

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"Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонье и президенту Конференции епископов Италии, возглавить миссию, согласованную с Государственным секретариатом, чтобы помочь ослабить напряженность в конфликте в Украине, в надежде, которую Святейший Отец никогда не оставлял на то, что это сможет начать мирные процессы", — заявил директор прес-службы Святого Престола Маттео Бруни.

При этом представитель Ватикана добавил, что время, когда состоится "мирная миссия", и способ ее реализации, "на данный момент еще изучаются".

Что известно о Зуппи

Кардиналу Зуппи — 67 лет. Ранее он работал с Сообществом Святого Эгидио, католической мирянской ассоциацией, которая занимается, в частности, разрешением конфликтов.

Он был одним из четырех посредников двухлетних мирных переговоров в Риме, завершившихся Римскими всеобщими мирными соглашениями и помогших прекратить гражданскую войну в Мозамбике в 1992 году.

Напомним, Папа Римский собирается отправить спецпосланников в Украину и Россию. Будут обсуждать перемирие. В Киев может отправиться глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву — префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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