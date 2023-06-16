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Міжнародні експерти заявили, що до підриву Каховської ГЕС "дуже ймовірно" причетна РФ

16 червня 2023 15:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Міжнародні експерти заявили, що до підриву Каховської ГЕС "дуже ймовірно" причетна РФ
Підрив Каховської ГЕС. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Група міжнародних юридичних експертів зазначила, що руйнація Каховської ГЕС була спричинена саме вибухівкою. І за словами фахівців, її підклали саме росіяни.

Про це повідомляє Reuters.

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Експерти міжнародної юридичної фірми з прав людини Global Rights Compliance побували в Херсонській області 10-11 червня разом із Генеральним прокурором України та командою Міжнародного кримінального суду.

"Докази та аналіз наявної інформації, включаючи сейсмічні датчики та обговорення з провідними експертами з руйнування, вказують на те, що існує висока ймовірність, що руйнування було спричинене заздалегідь встановленими вибуховими речовинами, розташованими в критичних точках у структурі дамби", — йдеться в повідомленні.

Також експерти зазначили, що що висновок про те, що дамбу підірвала російською стороною за допомогою заздалегідь встановленої вибухівки, "це 80% і більше".

"Це відкриття ґрунтується не лише на сейсмічних датчиках і одному з провідних постачальників розвідувальних даних з відкритим кодом, але й на моделях інших атак, які ми задокументували. Йдеться про попередні атаки на критично важливу водну інфраструктуру, включаючи установки та трубопроводи", — кажуть фахівці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український уряд виділив кошти для громадян, які постраждали від підтоплень на півдні країни після теракту на Каховській ГЕС. Також затвердив розмір сум, які отримають українці.

Додамо, після катастрофи на Каховській ГЕС забруднення Дніпра збільшилось у 28 тисяч разів. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб.

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