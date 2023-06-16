Международные эксперты заявили, что к подрыву Каховской ГЭС "вероятнее всего" причастна РФ

Подрыв Каховской ГЭС Фото: google.com

Группа международных юридических экспертов отметила, что разрушение Каховской ГЭС было вызвано именно взрывчаткой. И, по словам специалистов, ее подложили именно россияне.

Об этом сообщает Reuters.

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Дамбу взорвала РФ, — международные специалисты

Эксперты международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance побывали в Херсонской области 10-11 июня вместе с Генеральным прокурором Украины и командой Международного уголовного суда.

"Доказательства и анализ имеющейся информации, включая сейсмические датчики и обсуждения с ведущими экспертами по разрушению, указывают на то, что существует высокая вероятность, что разрушение было вызвано заранее установленными взрывчатыми веществами, расположенными в критических точках в структуре дамбы", — говорится в сообщении.

Также эксперты отметили, что вывод о том, что дамбу взорвала российской стороной с помощью заранее установленной взрывчатки, "это 80% и более".

"Это открытие основывается не только на сейсмических датчиках и одном из ведущих поставщиков разведывательных данных с открытым кодом, но и на моделях других атак, которые мы задокументировали. Речь идет о предыдущих атаках на критически важную водную инфраструктуру, включая установки и трубопроводы", — говорят специалисты .

Напомним, ранее мы писали, что украинское правительство выделило средства для граждан, пострадавших от подтоплений на юге страны после теракта на Каховской ГЭС. Также утвердил размер сумм, которые получат украинцы.

Добавим, что после катастрофы на Каховской ГЭС загрязнение Днепра увеличилось в 28 тысяч раз. Загрязненная вода может привести к вспышкам острых кишечных инфекционных заболеваний.