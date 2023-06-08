Чи дають відстрочку від мобілізації офіцерам запасу — роз'яснення юристів

Мобілізація офіцерів запасу в Україні. Фото: AFP

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої призову підлягають усі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки. Виключенням не є й офіцери запасу.

У ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що офіцери запасу мають право на відстрочку від мобілізації. Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" розкрили деталі та особливості.

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Кому з офіцерів запасу надається право відстрочки

Не підлягають призову та звільняються від призову наступні категорії офіцерів запасу:

з інвалідністю;

за станом здоровʼя визнані тимчасово непридатними до служби;

визнані обмежено придатними;

заброньовані за підприємствами, організаціями за органами державної влади, місцевого самоврядування у встановленому порядку;

зайняті доглядом за дружиною з інвалідністю, за батьками (батьками дружини) з інвалідністю І -ІІ груп;

постійно зайняті доглядом за особами, які цього потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснити такий догляд;

на утриманні яких є троє й більше неповнолітніх дітей;

самостійно виховують неповнолітню дитину;

на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються на денній формі навчання;

наукові, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання (науковий ступінь) і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють в даних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО.

Українські військовослужбовці. Фото: president.gov.ua

За яких умов офіцери запасу можуть розраховувати на відстрочку

За словами адвокатки Анастасії Іванченко, офіцер запасу може розраховувати на відстрочку за умови, якщо до моменту оголошення мобілізації він подав до центру комплектації відповідні документи

Як отримати відстрочку офіцеру запасу

Для отримання відстрочки офіцер запасу має звернутися до територіального центру комплектації та соціальної підтримки, у якому його поставлено на облік, із відповідною заявою з проханням звільнити його від мобілізації з поважних причин та документами, які підтверджують це право.

Військовий пише заяву. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, як відбувається мобілізація офіцерів запасу 2023 року та які є особливості.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов офіцерів запасу можуть призвати не за спеціальністю та чи можуть поставити на нижчу посаду.

Також ми повідомляли, кого можуть мобілізувати вже в червні поточного року.