Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мобилизация 2023: имеют ли право на отсрочку во время войны офицеры запаса arrow

Мобилизация 2023: имеют ли право на отсрочку во время войны офицеры запаса

8 июня 2023 13:26
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Дают ли отсрочку от мобилизации офицерам запаса — разъяснение юристов
Мобилизация офицеров запаса в Украине. Фото: AFP
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продолжается общая мобилизация, во время которой призыву подлежат все военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки. Исключением не являются и офицеры запаса.

В ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что офицеры запаса имеют право на отсрочку от мобилизации. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" раскрыли детали и особенности.

Читайте также:

Кому из офицеров запаса предоставляется право отсрочки

Не подлежат призыву и освобождаются от призыва следующие категории офицеров запаса:

  • с инвалидностью;
  • по состоянию здоровья признаны временно непригодными к службе;
  • признаны ограниченно пригодными;
  • забронированные по предприятиям, организациям за органами государственной власти, местного самоуправления в установленном порядке;
  • заняты уходом за женой с инвалидностью, за родителями (отцами жены) с инвалидностью I-II групп;
  • постоянно заняты уходом за лицами, нуждающимися в этом, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществить такой уход;
  • на содержании которых трое и более несовершеннолетних детей;
  • самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;
  • на содержании которых находится ребенок с инвалидностью;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
  • студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся на дневной форме обучения;
  • научные, научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание (научная степень) и педагогические работники общеобразовательных учебных заведений, при условии, что они работают в данных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО.

 

Кому из офицеров запаса предоставляется право отсрочки
Украинские военнослужащие. Фото: president.gov.ua

При каких условиях офицеры запаса могут рассчитывать на отсрочку

По словам адвоката Анастасии Иванченко, офицер запаса может рассчитывать на отсрочку при условии, если к моменту объявления мобилизации он подал в центр комплектации соответствующие документы.

Как получить отсрочку офицеру запаса

Для получения отсрочки офицер запаса должен обратиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, в котором он поставлен на учет, с соответствующим заявлением с просьбой освободить его от мобилизации по уважительным причинам и документам, подтверждающим это право.

 

Как получить отсрочку офицеру запаса
Военный пишет заявление. Фото: google.com

Ранее мы рассказывали, как происходит мобилизация офицеров запаса 2023 года и какие особенности.

Напомним, мы писали, при каких условиях офицеров запаса могут призвать не по специальности и могут ли поставить на более низкую должность.

Также мы сообщали, кого могут мобилизовать уже в июне этого года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас