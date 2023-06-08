Дают ли отсрочку от мобилизации офицерам запаса — разъяснение юристов

Мобилизация 2023: имеют ли право на отсрочку во время войны офицеры запаса
В Украине продолжается общая мобилизация, во время которой призыву подлежат все военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки. Исключением не являются и офицеры запаса.
В ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что офицеры запаса имеют право на отсрочку от мобилизации. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" раскрыли детали и особенности.
Кому из офицеров запаса предоставляется право отсрочки
Не подлежат призыву и освобождаются от призыва следующие категории офицеров запаса:
- с инвалидностью;
- по состоянию здоровья признаны временно непригодными к службе;
- признаны ограниченно пригодными;
- забронированные по предприятиям, организациям за органами государственной власти, местного самоуправления в установленном порядке;
- заняты уходом за женой с инвалидностью, за родителями (отцами жены) с инвалидностью I-II групп;
- постоянно заняты уходом за лицами, нуждающимися в этом, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществить такой уход;
- на содержании которых трое и более несовершеннолетних детей;
- самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;
- на содержании которых находится ребенок с инвалидностью;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
- студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся на дневной форме обучения;
- научные, научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание (научная степень) и педагогические работники общеобразовательных учебных заведений, при условии, что они работают в данных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО.
При каких условиях офицеры запаса могут рассчитывать на отсрочку
По словам адвоката Анастасии Иванченко, офицер запаса может рассчитывать на отсрочку при условии, если к моменту объявления мобилизации он подал в центр комплектации соответствующие документы.
Как получить отсрочку офицеру запаса
Для получения отсрочки офицер запаса должен обратиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, в котором он поставлен на учет, с соответствующим заявлением с просьбой освободить его от мобилизации по уважительным причинам и документам, подтверждающим это право.
Ранее мы рассказывали, как происходит мобилизация офицеров запаса 2023 года и какие особенности.
Напомним, мы писали, при каких условиях офицеров запаса могут призвать не по специальности и могут ли поставить на более низкую должность.
Также мы сообщали, кого могут мобилизовать уже в июне этого года.