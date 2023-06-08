Дают ли отсрочку от мобилизации офицерам запаса — разъяснение юристов

Мобилизация офицеров запаса в Украине. Фото: AFP

В Украине продолжается общая мобилизация, во время которой призыву подлежат все военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки. Исключением не являются и офицеры запаса.

В ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что офицеры запаса имеют право на отсрочку от мобилизации. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" раскрыли детали и особенности.

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Кому из офицеров запаса предоставляется право отсрочки

Не подлежат призыву и освобождаются от призыва следующие категории офицеров запаса:

с инвалидностью;

по состоянию здоровья признаны временно непригодными к службе;

признаны ограниченно пригодными;

забронированные по предприятиям, организациям за органами государственной власти, местного самоуправления в установленном порядке;

заняты уходом за женой с инвалидностью, за родителями (отцами жены) с инвалидностью I-II групп;

постоянно заняты уходом за лицами, нуждающимися в этом, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществить такой уход;

на содержании которых трое и более несовершеннолетних детей;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

на содержании которых находится ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся на дневной форме обучения;

научные, научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание (научная степень) и педагогические работники общеобразовательных учебных заведений, при условии, что они работают в данных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО.

Украинские военнослужащие. Фото: president.gov.ua

При каких условиях офицеры запаса могут рассчитывать на отсрочку

По словам адвоката Анастасии Иванченко, офицер запаса может рассчитывать на отсрочку при условии, если к моменту объявления мобилизации он подал в центр комплектации соответствующие документы.

Как получить отсрочку офицеру запаса

Для получения отсрочки офицер запаса должен обратиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, в котором он поставлен на учет, с соответствующим заявлением с просьбой освободить его от мобилизации по уважительным причинам и документам, подтверждающим это право.

Военный пишет заявление. Фото: google.com

Ранее мы рассказывали, как происходит мобилизация офицеров запаса 2023 года и какие особенности.

Напомним, мы писали, при каких условиях офицеров запаса могут призвать не по специальности и могут ли поставить на более низкую должность.

Также мы сообщали, кого могут мобилизовать уже в июне этого года.