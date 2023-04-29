Де і хто може отримати повістку у травні

Виписана повістка військовозобов'язаному чоловіку. Фото: google.com

Наразі активізації роздачі повісток перед майбутнім контрнаступом України не очікується. Якою буде мобілізація у травні та хто може отримати повістку?

Про це інформує Апостроф.

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Де можна отримати повістку

1 квітня Кабмін вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, згідно з якими, уповноважені працівники військоматів можуть видавати повістки незалежно від місця реєстрації.

Хто і де може вручити повістку. Фото: Слово і Діло

Хто підпадає під мобілізацію в травні

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, що під час загальної мобілізації насамперед призивають чоловіків із бойовим досвідом. Далі повістки отримують ті, хто має необхідні на даний час в армії спеціальності. Чоловіки без досвіду служби мають проходити навчання перед відправкою на фронт. Його тривалість має бути не менш як місяць. Офіцери запасу після військових кафедр також можуть відправлятися на перепідготовку, яка триває не менш як місяць.

В Україні є ініціатива народних депутатів, щоб законодавчо заборонити відправляти на передову чоловіків без військового досвіду без навчання.

Які категорії чоловіків можуть бути мобілізовані у травні:

придатні за станом здоров’я з військовим досвідом;

придатні за станом здоров’я чоловіки від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатні під час воєнного стану і непридатні у мирний час чоловіки від 28 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки від 18 до 60 років, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

особи з інвалідністю та чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом ― тільки добровільно і за місцем проживання;

чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки не можуть бути примусово мобілізовані, якщо раніше не проходили строкову службу (службу за контрактом ― для жінок), проте вони можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

Як буде проходити призов по мобілізації у травні

Існує два типи повісток, які видаються під час військового стану: для уточнення військово-облікових даних та для відправлення у війська у складі команди. Тому отримання повістки першого типу, не обов'язково завершиться мобілізацією.

Отримавши повістку за місцем проживання, або у публічному місці, чоловік зобов'язаний з’явитися у ТЦК у дату, що вказано у повістці. Чоловіки, яким повістку видано не за адміністративною одиницею проживання, згідно з нещодавніми змінами, зобов’язані з’явитися до ТЦК не за місцем обліку.

Які документи треба мати під час візиту ТЦК за повісткою про уточнення даних:

документи для ідентифікації особистості (паспорт);

військово-обліковий документ;

документи, які підтверджують зміни у сімейному стані, місця роботи, навчання і т.д. ― які змінилися з останнього відвідування військомату або ТЦК;

документи, які підтверджують право на відстрочку за статтею 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію;

документи щодо стану здоров’я, медичні заключення, які дозволяють оцінити історію хвороби.

Чоловіків, що не мають права на відстрочку, після уточнення облікових даних направляють на проходження військово-лікарської комісії. Вона визначає придатність/непридатність для мобілізації, тому необхідно з першого приходу до ТЦК мати при собі медичні документи, які можуть підтвердити хронічні хвороби, непридатність або підстави для визначення особливостей несення служби.

Нагадаємо, що українців дуже хвилює питання мобілізації на вулицях. Одеський юрист розповів, яке покарання буде за неявку до ТЦК після отримання повістки у громадському місці.

Питання мобілізації не зникає зі щоденних тем українців. А оскільки резерви треба поповнювати, видача повісток у громадських місцях та на вулиці стане звичною справою.