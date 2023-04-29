Где и кто может получить повестку в мае

Выписана повестка военнообязанному мужчине. Фото: google.com

Пока активизации раздачи повесток перед будущим контрнаступлением Украины не ожидается. Какая будет мобилизация в мае и кто может получить повестку?

Об этом информирует Апостроф.

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Где можно получить повестку

1 апреля Кабмин внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, согласно которым уполномоченные работники военнослужащих могут выдавать повестки независимо от места регистрации.

Кто и где может вручить повестку. Фото: Слово и Дело

Кто подпадает под мобилизацию в мае

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, что во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом. Далее повестки получают те, кто имеет необходимые в настоящее время в армии специальности. Мужчины без опыта службы должны проходить обучение перед отправкой на фронт. Его продолжительность должна быть не менее месяца. Офицеры запаса после военных кафедр также могут отправляться на переподготовку, которая длится не менее месяца.

В Украине есть инициатива народных депутатов, чтобы законодательно запретить отправлять на передовую мужчин без военного опыта без обучения.

Какие категории мужчин могут быть мобилизованы в мае:

пригодны по состоянию здоровья с военным опытом;

пригодные по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;

ограниченно годные во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины от 28 до 60 лет;

сняты и исключены из военного учета мужчины от 18 до 60 лет, признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;

лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства;

мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет и женщины не могут быть принудительно мобилизованы, если раньше не проходили срочную службу (службу по контракту для женщин), однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Как будет проходить призыв по мобилизации в мае

Существует два типа повесток, которые издаются во время военного положения: для уточнения военно-учетных данных и для отправки в войска в составе команды. Поэтому получение повестки первого типа не обязательно завершится мобилизацией.

Получив повестку по месту жительства или в публичном месте, мужчина обязан явиться в ТЦК в дату, указанную в повестке. Мужчины, которым повестка выдана не по административной единице проживания, согласно недавним изменениям, обязаны явиться в ТЦК не по месту учета.

Какие документы необходимо иметь во время визита ТЦК по повестке об уточнении данных:

документы для идентификации личности (паспорт);

военно-учетный документ;

документы, подтверждающие изменения в семейном состоянии, места работы, учебы и т.д. ― которые изменились с последнего посещения военкомата или ТЦК;

документы, подтверждающие право на отсрочку по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации;

документы о состоянии здоровья, медицинские заключения, позволяющие оценить историю болезни.

Мужчин, не имеющих права на отсрочку, после уточнения учетных данных направляют на прохождение военно-врачебной комиссии. Она определяет пригодность/непригодность для мобилизации, поэтому необходимо с первого прихода в ТЦК иметь медицинские документы, которые могут подтвердить хронические болезни, непригодность или основания для определения особенностей несения службы.

Напомним, что украинцев очень беспокоит вопрос мобилизации на улицах. Одесский юрист рассказал, какое наказание будет за неявку в ТЦК после получения повестки в общественном месте.

Вопрос мобилизации не исчезает из ежедневных тем украинцев. А поскольку резервы нужно пополнять, выдача повесток в общественных местах и на улице станет обычным делом.