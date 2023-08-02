Мобілізація в Росії йде повним ходом: зафіксовано 14 підпалів військкоматів

Жінка кинула коктейль Молотова в двері військкомату. Фото: росЗМІ

У Росії "патріотично" налаштовані громадяни вкотре показують результати кремлівської мобілізації. Так, нещодавно зафіксували 14-й випадок підпалу військкомату. За словами паліїв, їх змушують це робити шахраї.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, зазначається, що нещодавно в Москві жінка кинула коктейль Молотова у двері комісаріату, після чого її затримали. Причину свого вчинку вона не пояснила.

Ще один підпал стався у Ставропольському краї, де жінка так само намагалася підпалити двері тамтешнього військкомату. За словами губернатора краю, "вона стала жертвою шахраїв".

Жінка кинула коктейль Молотова в двері військкомату. Фото: росЗМІ

"Загалом 31 липня та 1 серпня жителі Росії спробували підпалити військкомати у 10 регіонах Росії — Москві, Петербурзі, Калузі, Омську, Улан-Уде, Казані, а також Московській, Воронезькій, Челябінській та Саратовській областях", — йдеться в повідомленні видання.

Так, за словами деяких паліїв, їх шантажують телефонні шахраї, що взяли кредит на їхнє ім'я. Часом любителі фаєр-шоу розповідали, що їм погрожували люди, які представилися працівниками ФСБ.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму вчителька російської мови намагалася підпалити військкомат. У її телефоні знайшли листування з куратором.

Також ми повідомляли, що прокремлівські ЗМІ продовжують дезінформувати росіян. Так, одне із пропагандистських видань приховало інформацію про постраждалих у пожежі на залізниці в Рязанській області.