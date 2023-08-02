Мобилизация в России идет полным ходом: зафиксировано 14 поджогов военкоматов

Женщина бросила коктейль Молотова в дверь военкомата. Фото: росСМИ

В России "патриотически" настроенные граждане еще раз показывают результаты кремлевской мобилизации. Так, недавно зафиксировали 14-й случай поджога военкомата. По словам поджигателей, их заставляют это делать мошенники.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так отмечается, что недавно в Москве женщина бросила коктейль Молотова в дверь комиссариата, после чего ее задержали. Причину своего поступка она не объяснила.

Еще один поджог произошел в Ставропольском крае, где женщина так же пыталась поджечь дверь тамошнего военкомата. По словам губернатора края, "она стала жертвой мошенников".

Женщина бросила коктейль Молотова в дверь военкомата. Фото: росСМИ

"В целом 31 июля и 1 августа жители России попытались поджечь военкоматы в 10 регионах России — Москве, Петербурге, Калуге, Омске, Улан-Удэ, Казани, а также Московской, Воронежской, Челябинской и Саратовской областях", — говорится в сообщении издания.

Так, по словам некоторых поджигателей, их шантажируют телефонные мошенники, взявшие кредит на их имя. Порой любители файер-шоу рассказывали, что им угрожали люди, представившиеся сотрудниками ФСБ.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат. В ее телефоне нашли переписку с куратором.

Также мы сообщали, что прокремлевские СМИ продолжают дезинформировать россиян. Так, одно из пропагандистских изданий скрыло информацию о пострадавших в пожаре на железной дороге в Рязанской области.