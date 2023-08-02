Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мобилизация в России идет полным ходом: зафиксировано 14 поджогов военкоматов arrow

Мобилизация в России идет полным ходом: зафиксировано 14 поджогов военкоматов

2 августа 2023 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в России идет полным ходом: зафиксировано 14 поджогов военкоматов
Женщина бросила коктейль Молотова в дверь военкомата. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В России "патриотически" настроенные граждане еще раз показывают результаты кремлевской мобилизации. Так, недавно зафиксировали 14-й случай поджога военкомата. По словам поджигателей, их заставляют это делать мошенники.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Поджоги военкоматов в России

Так отмечается, что недавно в Москве женщина бросила коктейль Молотова в дверь комиссариата, после чего ее задержали. Причину своего поступка она не объяснила.

Еще один поджог произошел в Ставропольском крае, где женщина так же пыталась поджечь дверь тамошнего военкомата. По словам губернатора края, "она стала жертвой мошенников".

Женщина бросила коктейль Молотова в дверь военкомата. Фото: росСМИ

"В целом 31 июля и 1 августа жители России попытались поджечь военкоматы в 10 регионах России — Москве, Петербурге, Калуге, Омске, Улан-Удэ, Казани, а также Московской, Воронежской, Челябинской и Саратовской областях", — говорится в сообщении издания.

Так, по словам некоторых поджигателей, их шантажируют телефонные мошенники, взявшие кредит на их имя. Порой любители файер-шоу рассказывали, что им угрожали люди, представившиеся сотрудниками ФСБ.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат. В ее телефоне нашли переписку с куратором.

Также мы сообщали, что прокремлевские СМИ продолжают дезинформировать россиян. Так, одно из пропагандистских изданий скрыло информацию о пострадавших в пожаре на железной дороге в Рязанской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз