Мобілізація в Росії: пропонують призвати українських біженців

Російські мобілізовані. Фото: російські ЗМІ

Заступник голови комітету Держдуми з оборони РФ Олексій Журавльов запропонував мобілізувати всіх українських біженців. Крім того, за його словами, щоб Росія виграла треба також "припинити контракти та фінансові зв'язки з Україною".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Для перемоги Росії потрібно мобілізувати біженців чоловічої статі та припинити контракти та фінансові зв'язки з Україною", – зазначив Журавльов.

Нагадаємо, що керівництво Росії боїться матерів мобілізованих військових. Не всі російські жінки хочуть втрачати своїх дітей заради бажань Путіна.

Також ми писали, що в Росії ухилянти не зможуть водити транспортні засоби, якщо не з'явилися до військкомату протягом 20 днів з моменту отримання повістки. Відповідний закон Володимир Путін підписав ще у квітні, тепер МВС затвердило порядок його виконання.

Додамо, що російському диктатору Путіну двічі на день доповідають про перебіг військових дій. Він нібито "детально заслуховує" інформацію окремо по кожному напрямку.