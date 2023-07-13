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Мобілізація в Росії: пропонують призвати українських біженців

13 липня 2023 06:37
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Інна Буряк
редактор
Мобілізація в Росії: пропонують призвати українських біженців
Російські мобілізовані. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник голови комітету Держдуми з оборони РФ Олексій Журавльов запропонував мобілізувати всіх українських біженців. Крім того, за його словами, щоб Росія виграла треба також "припинити контракти та фінансові зв'язки з Україною".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Для перемоги Росії потрібно мобілізувати біженців чоловічої статі та припинити контракти та фінансові зв'язки з Україною", – зазначив Журавльов.

Нагадаємо, що керівництво Росії боїться матерів мобілізованих військових. Не всі російські жінки хочуть втрачати своїх дітей заради бажань Путіна.

Також ми писали, що в Росії ухилянти не зможуть водити транспортні засоби, якщо не з'явилися до військкомату протягом 20 днів з моменту отримання повістки. Відповідний закон Володимир Путін підписав ще у квітні, тепер МВС затвердило порядок його виконання.

Додамо, що російському диктатору Путіну двічі на день доповідають про перебіг військових дій. Він нібито "детально заслуховує" інформацію окремо по кожному напрямку. 

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