Мобилизация в России: предлагают призвать украинских беженцев

Российские мобилизованные. Фото: российские СМИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне РФ Алексей Журавлев предложил мобилизовать всех украинских беженцев. Кроме того, по его словам, чтобы Россия выиграла, нужно также "прекратить контракты и финансовые связи с Украиной".

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Для победы России нужно мобилизовать беженцев мужского пола и прекратить контракты и финансовые связи с Украиной", — отметил Журавлев.

Напомним, что руководство России боится матерей мобилизованных военных. Не все русские женщины хотят терять своих детей ради желаний Путина.

Также мы писали, что в России уклоняющиеся не смогут водить транспортные средства, если не явились в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки. Соответствующий закон Владимир Путин подписал еще в апреле, теперь МВД утвердило порядок его выполнения.

Добавим, что российскому диктатору Путину дважды в день докладывают о ходе военных действий. Он якобы "подробно заслушивает" информацию отдельно по каждому направлению.