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Мобилизация в России: предлагают призвать украинских беженцев

13 июля 2023 06:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в России: предлагают призвать украинских беженцев
Российские мобилизованные. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне РФ Алексей Журавлев предложил мобилизовать всех украинских беженцев. Кроме того, по его словам, чтобы Россия выиграла, нужно также "прекратить контракты и финансовые связи с Украиной".

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Для победы России нужно мобилизовать беженцев мужского пола и прекратить контракты и финансовые связи с Украиной", — отметил Журавлев.

Напомним, что руководство России боится матерей мобилизованных военных. Не все русские женщины хотят терять своих детей ради желаний Путина.

Также мы писали, что в России уклоняющиеся не смогут водить транспортные средства, если не явились в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки. Соответствующий закон Владимир Путин подписал еще в апреле, теперь МВД утвердило порядок его выполнения.

Добавим, что российскому диктатору Путину дважды в день докладывают о ходе военных действий. Он якобы "подробно заслушивает" информацию отдельно по каждому направлению.

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