Мобилизация в России: предлагают призвать украинских беженцев
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне РФ Алексей Журавлев предложил мобилизовать всех украинских беженцев. Кроме того, по его словам, чтобы Россия выиграла, нужно также "прекратить контракты и финансовые связи с Украиной".
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно о мобилизации в России
"Для победы России нужно мобилизовать беженцев мужского пола и прекратить контракты и финансовые связи с Украиной", — отметил Журавлев.
Напомним, что руководство России боится матерей мобилизованных военных. Не все русские женщины хотят терять своих детей ради желаний Путина.
Также мы писали, что в России уклоняющиеся не смогут водить транспортные средства, если не явились в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки. Соответствующий закон Владимир Путин подписал еще в апреле, теперь МВД утвердило порядок его выполнения.
Добавим, что российскому диктатору Путину дважды в день докладывают о ходе военных действий. Он якобы "подробно заслушивает" информацию отдельно по каждому направлению.