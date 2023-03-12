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Молдовські прикордонники не впустили до країни найманця з ПВК "Вагнер"

12 березня 2023 12:28
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
До Молдови не впустили російського найманця з ПВК Вагнер
Росіянин прибув до Кишинева літаком
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Прикордонна поліція Кишинева не впустила до Молдови російського найманця з ПВК "Вагнер". Чоловік прибув до країни літаком, але в аеропорту його зупинили.

Про це інформує видання Newsmaker.

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Що відомо

Зазначається, що найманець прибув до Молдови літаком, але Служба безпеки ідентифікувала його, як представника "Вагнера".

"Обмін інформацією дозволив нам виявити в потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представник ПВК із росії. Його не пустили в країну і повернули літаком у державу, з якої він вилетів", — розповіли в поліції.

Правоохоронці кажуть, що за останній тиждень не пустили в країну 182 іноземних громадян і 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдовське прикордонне та міграційне законодавство.

Окрім того, за останню добу потік тих, хто прибуває до Молдови зріс. Загалом за 24 години у країну в'їхало понад 23,8 тис. осіб, і майже всі іноземні громадяни, з яких майже 5 тис. — громадяни України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в аеропорту Кишинева затримали українця, який віз два незадекларовані дрони DJI Mavic 3. Відомо, що товар було конфісковано.

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