До Молдови не впустили російського найманця з ПВК Вагнер

Росіянин прибув до Кишинева літаком

Прикордонна поліція Кишинева не впустила до Молдови російського найманця з ПВК "Вагнер". Чоловік прибув до країни літаком, але в аеропорту його зупинили.

Про це інформує видання Newsmaker.

Що відомо

Зазначається, що найманець прибув до Молдови літаком, але Служба безпеки ідентифікувала його, як представника "Вагнера".

"Обмін інформацією дозволив нам виявити в потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представник ПВК із росії. Його не пустили в країну і повернули літаком у державу, з якої він вилетів", — розповіли в поліції.

Правоохоронці кажуть, що за останній тиждень не пустили в країну 182 іноземних громадян і 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдовське прикордонне та міграційне законодавство.

Окрім того, за останню добу потік тих, хто прибуває до Молдови зріс. Загалом за 24 години у країну в'їхало понад 23,8 тис. осіб, і майже всі іноземні громадяни, з яких майже 5 тис. — громадяни України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в аеропорту Кишинева затримали українця, який віз два незадекларовані дрони DJI Mavic 3. Відомо, що товар було конфісковано.