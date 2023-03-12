В Молдову не пустили российского наемника из ПВК Вагнер

Россиянин прибыл в Кишинев самолетом

Пограничная полиция Кишинева не пустила в Молдову российского наемника из ЧВК "Вагнер". Мужчина прибыл в страну на самолете, но в аэропорту его остановили.

Об этом информирует издание Newsmaker.

Что известно

Отмечается, что наемник прибыл в Молдову на самолете, но Служба безопасности идентифицировала его, как представителя "Вагнера".

"Обмен информацией позволил нам обнаружить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из россии. Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", — рассказали в полиции.

Правоохранители говорят, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

Кроме того, за последние сутки поток, прибывающих в Молдову, возрос. Всего за 24 часа в страну въехало более 23,8 тыс. человек и почти все иностранные граждане, из которых почти 5 тыс. — граждане Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в аэропорту Кишинева задержали украинца, который вез два незадекларированных дрона DJI Mavic 3. Известно, что товар был конфискован.