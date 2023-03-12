В Молдову не пустили российского наемника из ПВК Вагнер

Молдавские пограничники не пустили в страну наемника из ЧВК "Вагнер"
Пограничная полиция Кишинева не пустила в Молдову российского наемника из ЧВК "Вагнер". Мужчина прибыл в страну на самолете, но в аэропорту его остановили.
Об этом информирует издание Newsmaker.
-
Вражеские корабли дежурят в Черном море
-
В Мариуполе раздались взрывы, оккупанты подняли авиацию
-
В россии прорвало дамбу с жидкими отходами: село затопило экскрементами
-
Терминалы iBox возобновили работу: какие банки принимают услуги
-
Одесса и область со светом: ремонтные работы на высоковольтных сетях завершены
-
Представительница мид рф Захарова отреагировала на отчет ISW о расколе в кремле
-
Экскурсии по Одессе: интересно и бесплатно
-
В Крыму оккупанты раздают инструкции населению, как вести себя во время обстрелов
-
В Подмосковье жены мобилизованных умоляют путина и шойгу вернуть мужей домой
-
Нардепы планируют увеличить оборонный бюджет более чем на 500 миллиардов гривен
Что известно
Отмечается, что наемник прибыл в Молдову на самолете, но Служба безопасности идентифицировала его, как представителя "Вагнера".
"Обмен информацией позволил нам обнаружить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из россии. Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", — рассказали в полиции.
Правоохранители говорят, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.
Кроме того, за последние сутки поток, прибывающих в Молдову, возрос. Всего за 24 часа в страну въехало более 23,8 тыс. человек и почти все иностранные граждане, из которых почти 5 тыс. — граждане Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в аэропорту Кишинева задержали украинца, который вез два незадекларированных дрона DJI Mavic 3. Известно, что товар был конфискован.