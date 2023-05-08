Росіяни завдають ракетних ударів по Харкову та області
У Харкові прогриміло чотири потужні вибухи. Моніторингові групи повідомляють, що окупанти запустили по Харкову ракети С-300.
Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові
Олег Синєгубов повідомив, що окупанти знову завдають ударів по Харківщині. Він просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". Є влучання у Харківському районі", — написав голова Харківської ОВА.
На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
"Знов летять — до відбою тривоги залишайтесь в укриттях!" — написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
Крім цього, він додав, що вже четверта ракета у повітрі.
Ігор Терехов повідомив про п'ятий вибух.
Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково у Кіровоградській областях, а також у Криму.