Росіяни завдають ракетних ударів по Харкову та області

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У Харкові прогриміло чотири потужні вибухи. Моніторингові групи повідомляють, що окупанти запустили по Харкову ракети С-300.

Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Олег Синєгубов повідомив, що окупанти знову завдають ударів по Харківщині. Він просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". Є влучання у Харківському районі", — написав голова Харківської ОВА.



На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

"Знов летять — до відбою тривоги залишайтесь в укриттях!" — написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Крім цього, він додав, що вже четверта ракета у повітрі.

Ігор Терехов повідомив про п'ятий вибух.

Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково у Кіровоградській областях, а також у Криму.