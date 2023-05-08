Россияне наносят ракетные удары по Харькову и области
В Харькове прогремели четыре мощных взрыва. Мониторинговые группы сообщают, что оккупанты запустили по Харькову ракеты С-300.
Об этом информирует глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове
Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова наносят удары по Харьковщине. Он просит не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"По предварительной информации, оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадание в Харьковском районе", — написал глава Харьковской ОВА.
На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
"Снова летят - до отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях!" — написал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Кроме того, он добавил, что уже четвертая ракета в воздухе.
Игорь Терехов сообщил о пятом взрыве.
На данный момент воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично в Кировоградской областях, а также в Крыму.