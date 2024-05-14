Гороховський, Стерненко й Лаченков запустили збір на дрони

Військовий запускає дрон. Фото: AP

Монобанк запустив збір "Нічне пекло для ворогів". Цільова сума збору становить 124 мільйони гривень, на які організатори планують закупити дрони з тепловізорами для військових.

Про це повідомив президент Монобанку Олег Гороховський разом з інфлюенсерами Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком.

Читайте також:

Збір "Нічне пекло для ворогів"

Вони зазначили, що військовим необхідна велика кількість дронів, особливо тих, що працюють вночі, оскільки саме тоді ворог найактивніший.

Цільова сума збору становить 124 мільйони гривень, на які планується придбати 3000 дронів з тепловізорами, включаючи 1000 дронів моделі PEGAS та 2000 дронів SHURIKEN.

Для залучення учасників кампанії, Monobank пропонує призи для тих, хто пожертвує від 200 гривень:

10 випадкових власників карток mono отримають поповнення на суму 100 тисяч гривень.

20 учасників безкоштовно отримають картку platinum з дворічним періодом безкоштовного обслуговування.

Переможці будуть оголошені 18 травня на офіційному каналі банку.

Скільки коштів задонатили українці

Президент Монобанку повідомив, що за перші 10 хвилин від початку збору українці задонатили п'ять мільйонів гривень. Згодом він оновив інформацію, вказуючи, що за 30 хвилин на банку збору надійшло 15 мільйонів гривень.

Допис президента Монобанку. Фото: скриншот

Допис президента Монобанку. Фото: скриншот

За перші дві години збору українцям вдалося назбирати понад 30 мільйонів гривень. Також відомо, що деякі підприємства задонатили великі суми грошей.

Допис президента Монобанку. Фото: скриншот

Для того, щоб зацікавити українців у зборі використовується механіка "Дружніх зборів", тому аудиторія може бачити окремо скільки зібрала спільнота Ігоря Лаченкова та Сергія Стерненка та Олега Гороховського.

Станом на 18:47 українці зібрали 63 357 301 гривню. А до збору долучилося 176 218 учасників.

Збір "Нічне пекло для ворогів". Фото: скриншот

Нагадаємо, представниці України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona та Jerry Heil відкрили збір для відбудови розбомбленої гімназії на Дніпропетровщині. Їм вже вдалось зібрати половину потрібної суми.

Раніше ми писали, що львівські школярі зібрали для Збройних сил України 1 900 000 грн на благодійних ярмарках. Діти та батьки напекли домашніх солодощів та зібрали таку суму за пів дня.