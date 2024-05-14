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Монобанк запустил сбор на дроны для военных — сколько уже задонатили украинцы

14 мая 2024 19:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Гороховский, Стерненко и Лаченков запустили сбор на дроны
Военный запускает дрон. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Монобанк запустил сбор "Ночной ад для врагов". Целевая сумма сбора составляет 124 миллиона гривен, на которые организаторы планируют закупить дроны с тепловизорами для военных.

Об этом сообщил президент Монобанка Олег Гороховский вместе с инфлюэнсерами Игорем Лаченковым и Сергеем Стерненко.

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Сбор "Ночной ад для врагов"

Они отметили, что военным необходимо большое количество дронов, особенно работающих ночью, поскольку именно тогда враг самый активный.

Целевая сумма сбора составляет 124 миллиона гривен, на которые планируется приобрести 3 000 дронов с тепловизорами, включая 1 000 дронов модели PEGAS и 2 000 дронов SHURIKEN.

Для привлечения участников кампании, Monobank предлагает призы для тех, кто пожертвует от 200 гривен:

  • 10 случайных владельцев карт mono получат пополнение на сумму 100 тысяч гривен.
  • 20 участников бесплатно получат карту platinum с двухлетним периодом бесплатного обслуживания.

Победители будут объявлены 18 мая на официальном канале банка.

Сколько средств задонатили украинцы

Президент Монобанка сообщил, что за первые 10 минут после начала сбора украинцы задонатили пять миллионов гривен. Впоследствии он обновил информацию, указывая, что за 30 минут в банке сбора поступило 15 миллионов гривен.

Сообщение Олега Гороховского. Фото: скриншот
Пост президента Монобанка. Фото: скриншот
Сообщение Олега Гороховского. Фото: скриншот
Пост президента Монобанка. Фото: скриншот

За первые два часа сбора украинцам удалось собрать более 30 миллионов гривен. Также известно, что некоторые предприятия задонатили большие суммы денег.

Сообщение Олега Гороховского. Фото: скриншот
Пост президента Монобанка. Фото: скриншот

Для того чтобы заинтересовать украинцев в сборе используется механика "Дружеского собрания", поэтому аудитория может видеть отдельно сколько собрало сообщество Игоря Лаченкова и Сергея Стерненко и Олега Гороховского.

По состоянию на 18:47 украинцы собрали 63 357 301 гривну. А к сбору присоединились 176 218 участников.

Сбор "Ночной ад для врагов"
Сбор "Ночной ад для врагов". Фото: скриншот

Напомним, представительницы Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil открыли сбор для восстановления разбомбленной гимназии на Днепропетровщине. Им уже удалось собрать половину нужной суммы.

Ранее мы писали, что львовские школьники собрали для Вооруженных сил Украины 1 900 000 грн на благотворительных ярмарках. Дети и родители напекли домашние сладости и собрали такую сумму за пол дня.

война
украинцы
Сергей Стерненко
Украина
Олег Гороховский
благотворительность
военные
Монобанк
Игорь Лаченков
дроны
война в Украине
донат

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