Москва виводить з Білорусі свої війська, — Держприкордонслужба

Російські військові. Фото: REUTERS

Підрозділи російських військових, які відбували підготовку на території Білорусі, повертаються назад. Далі їх, ймовірно, відправлятимуть на Східний напрямок для поповнення сил окупантів.

Таке припускає речник Державної Прикордонної служби України Андрій Демченко. В ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" та на сторінці відомства у Telegram він повідомив, що нині ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

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"Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", — повідомив речник ДПСУ.

Війська РФ у Білорусі

За даними прикордонників, на території Білорусі залишаються близько 2,5 тисяч солдат Росії. Більшість з них зараз перебувають на навчаннях або на полігонах.

"Кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", — заявив Андрій Демченко.

Також він додав, що противник прорвати оборону українських захисників на півночі не зможе, якщо і спробує.

Нагадаємо, на тлі чуток про хворобу білоруського диктатора Олександра Лукашенка у мережі з'явилися фото, де у нього забинтована рука. Про його стан наразі нічого невідомо.