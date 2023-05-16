Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Москва виводить з Білорусі свої війська, — Держприкордонслужба arrow

Москва виводить з Білорусі свої війська, — Держприкордонслужба

16 травня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Москва виводить з Білорусі свої війська, — Держприкордонслужба
Російські військові. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Підрозділи російських військових, які відбували підготовку на території Білорусі, повертаються назад. Далі їх, ймовірно, відправлятимуть на Східний напрямок для поповнення сил окупантів.

Таке припускає речник Державної Прикордонної служби України Андрій Демченко. В ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" та на сторінці відомства у Telegram він повідомив, що нині ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. 

Читайте також:

"Поки бачимо, що багато підрозділів виводять з Білорусі, проте поповнення полігонів не відбувається", — повідомив речник ДПСУ.

Війська РФ у Білорусі

За даними прикордонників, на території Білорусі залишаються близько 2,5 тисяч солдат Росії. Більшість з них зараз перебувають на навчаннях або на полігонах.

"Кількість російських військовослужбовців значно нижча, ніж було ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10-11 тисяч осіб", — заявив Андрій Демченко.

Також він додав, що противник прорвати оборону українських захисників на півночі не зможе, якщо і спробує. 

Нагадаємо, на тлі чуток про хворобу білоруського диктатора Олександра Лукашенка у мережі з'явилися фото, де у нього забинтована рука. Про його стан наразі нічого невідомо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB