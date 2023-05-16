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Москва выводит из Беларуси свои войска, — Госпогранслужба

16 мая 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Москва выводит из Беларуси свои войска, — Госпогранслужба
Российские военные. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Подразделения российских военных, которые прошли подготовку на территории Беларуси, возвращаются обратно. Далее их, вероятно, отправят на восточное направление для пополнения сил оккупантов.

Такое предположение озвучил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В эфире Национального телемарафона "Єдині новини" и на странице ведомства в Telegram он сообщил, что в настоящее время ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.

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"Пока видим, что многие подразделения выводят из Беларуси, однако пополнения полигонов не происходит", — сообщил представитель ГНСУ.

Войска РФ в Беларуси

По данным пограничников, на территории Беларуси остаются около 2,5 тысячи солдат России. Большинство из них сейчас находятся на учениях или полигонах.

"Количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Напомним, что количество российских военных могло достигать и 10-11 тысяч человек", — заявил Андрей Демченко.

Также он добавил, что противник прорвать оборону украинских защитников на севере не сможет, если и попытается.

Напомним, на фоне слухов о болезни белорусского диктатора Александра Лукашенко в сети появилось фото, где у него забинтована рука. О его состоянии пока ничего не известно.

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