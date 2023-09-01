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Москва забирає зброю зі спірних з Японією територій: куди перекидає

1 вересня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Москва забирає зброю зі спірних з Японією територій: куди перекидає
ЗРК С-300В4 на островах Чисіма, також відомих як Курильські острови. Фото: Міністерство оборони Російської Федерації
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Москва перекидає зброю зі спірних з Японією територій. І може використати її у війні проти України.

Про це пишуть аналітики видання Кyodonews.

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Росія перекидає зброю з Далекого Сходу

Аналітики вивчили супутникові знімки території і дійшли висновку, що Росія таки прибрала численні ракетні системи протиповітряної оборони.

Зокрема, викладач Токійського університету Ю Коїдзумі переконаний, що старі танки та артилерія, які раніше зберігалися на військовому об’єкті на Сахаліні, відправляються на передову в Україні.

Також він вважає, що в Україну перекидають війська з Далекого Сходу. За словами Коїдзумі, елітна бригада морської піхоти, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Іторофу та Кунаширі загинули після мобілізації.

"Російські військові розгортають всю зброю, яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті", — заявив Коїдзумі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Глава держави подякував за всебічну допомогу, зокрема підтримку української Формули миру. Сторони обговорили майбутні угоди у межі декларації G7.

Український лідер запросив Японію взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

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