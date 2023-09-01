Москва забирает оружие из спорных с Японией территорий: куда перебрасывает

ЗРК С-300В4 на Чисимских островах, также известных как Курильские острова. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Москва перебрасывает оружие со спорных с Японией территорий. И может использовать его в войне против Украины.

Об этом пишут аналитики издания Кyodonews.

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Россия перебрасывает оружие с Дальнего Востока

Аналитики изучили спутниковые снимки территории и пришли к выводу, что Россия забрала многочисленные ракетные системы противовоздушной обороны.

В частности, преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми убежден, что старые танки и артиллерия, ранее хранившиеся на военном объекте на Сахалине, отправляются на передовую в Украину.

Также он считает, что в Украину перебрасывают войска с Дальнего Востока. По словам Коидзуми, элитная бригада морской пехоты, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители островов Иторофу и Кунашири погибли после мобилизации.

"Российские военные разворачивают все оружие, которое есть в их распоряжении, что свидетельствует об их активном участии в конфликте", — заявил Коидзуми.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Глава государства поблагодарил за всестороннюю помощь, в частности, поддержку украинской Формулы мира. Стороны обсудили будущие соглашения в рамках декларации G7.

Украинский лидер пригласил Японию поучаствовать в подготовке Глобального саммита мира.