Москву атакують бойові дрони

У ніч на середу, 9 серпня, російську столицю знову атакували безпілотні літальні апарати.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Дронова атака Москви вночі 9 серпня

За словами, мера Москви, російська протиповітряна оборона збила два бойові дрони.

"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе. На цю хвилину інформації про постраждалих від падіння уламків немає. Екстрені служби працюють на місці", — заявив Собянін.

Нагадаємо, у центрі Москви стався незвичайний інцидент за участі дронів. Громадяни, які перебували в безпосередній близькості від Кремля, помітили дивні квадрокоптери та звернулися до органів порядку.

Повідомляється, що це були навчання Федеральної служби охорони РФ (ФСО). Спецслужби та поліція, які прибули на місце, з'ясували, що ці дрони були залучені для повітряного моніторингу кортежу президента РФ Володимира Путіна.