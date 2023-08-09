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Москву атакуют боевые дроны: подробности

9 августа 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дроновая атака Москвы ночью 9 августа
Москву атакуют боевые дроны
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ночь на среду, 9 августа, российскую столицу снова атаковали беспилотные летательные аппараты. 

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Дроновая атака Москвы ночью 9 августа

По словам мэра Москвы, российская противовоздушная оборона сбила два боевых дрона.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. К настоящей минуте информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", — заявил Собянин.

Напомним, в центре Москвы произошел необычный инцидент с участием дронов. Граждане, находившиеся в непосредственной близости от Кремля, заметили странные квадрокоптеры и обратились в органы порядка.

Сообщается, что это были учения Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Прибывшие на место спецслужбы и полиция выяснили, что эти дроны были привлечены для воздушного мониторинга кортежа президента РФ Владимира Путина.

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