Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Може одним залпом зруйнувати кілька кварталів — у росіян з'явилася нова зброя arrow

Може одним залпом зруйнувати кілька кварталів — у росіян з'явилася нова зброя

3 травня 2024 00:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Може одним залпом зруйнувати кілька кварталів — у росіян з'явилася нова зброя
Нові пускові установки росіян. Фото: TASS
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Протягом останніх кількох тижнів росіяни почали застосовувати нову зброю. Тепер на озброєнні в Росії є пускові установки "Дракон".

Про це повідомило видання Welt.

Читайте також:
Може одним залпом зруйнувати кілька кварталів — у росіян з'явилася нова зброя - фото 1
Скриншот статті Welt

Чим небезпечна нова зброя росіян 

Кожна пускова установка "Дракона" здатна запускати ракети з термобаричними боєголовками великої руйнівної сили. Вона може стріляти ракетами на відстань до 15 кілометрів, через що українські FVP не можуть успішно її атакувати.

За даними видання, TOС-3 є зброєю прориву, якій не можуть протистояти навіть бункери та міські квартали: один залп може перетворити кілька кварталів міста на руїни.

Нагадаємо, в України вже є балістичні безпілотники та ракети далекобійністю до трьох тисяч кілометрів. За словами ексголови служби зовнішньої розвідки Миколи Малумужа, за допомогою цих снарядів можна атакувати навіть російський Урал. Нова зброя допоможе Україні знищувати об'єкти в тилу РФ. 

Також ми повідомляли про те, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють розвитку військово-промислового комплексу Росії.

війна
зброя
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри