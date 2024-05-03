Може одним залпом зруйнувати кілька кварталів — у росіян з'явилася нова зброя

Нові пускові установки росіян. Фото: TASS

Протягом останніх кількох тижнів росіяни почали застосовувати нову зброю. Тепер на озброєнні в Росії є пускові установки "Дракон".

Про це повідомило видання Welt.

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Чим небезпечна нова зброя росіян

Кожна пускова установка "Дракона" здатна запускати ракети з термобаричними боєголовками великої руйнівної сили. Вона може стріляти ракетами на відстань до 15 кілометрів, через що українські FVP не можуть успішно її атакувати.

За даними видання, TOС-3 є зброєю прориву, якій не можуть протистояти навіть бункери та міські квартали: один залп може перетворити кілька кварталів міста на руїни.

Нагадаємо, в України вже є балістичні безпілотники та ракети далекобійністю до трьох тисяч кілометрів. За словами ексголови служби зовнішньої розвідки Миколи Малумужа, за допомогою цих снарядів можна атакувати навіть російський Урал. Нова зброя допоможе Україні знищувати об'єкти в тилу РФ.

Також ми повідомляли про те, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють розвитку військово-промислового комплексу Росії.